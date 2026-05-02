Украина
169
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.

София Бригадир
Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В столице Украины и ряде регионов 2 мая объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.

Об этом стало известно из карты тревог.

С 9:34 в Воздушных силах сообщали об активности вражеских беспилотников в нескольких регионах. В частности, группа БпЛА двигалась по территории Николаевской области западным курсом. В Харькове зафиксировали дроны непосредственно над городом. Кроме того, сообщалось об угрозе применения управляемых авиабомб в Донецкой области.

Позже военные отметили, что беспилотники движутся с разных направлений, в частности на Кульбакино с севера и с востока области в направлении Николаева.

В 9:51 в Воздушных Силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Впоследствии было сообщено о движении группы БпЛА в направлении Сум, а также об угрозе КАБов на севере Сумской области.

По состоянию на 2 мая 9:57 воздушная тревога объявлена в:

  • г. Киеве и Киевской области;

  • Черкасской области

  • Черниговской области,

  • Сумской области,

  • Полтавской области,

  • Харьковской области,

  • Луганской области,

  • Донецкой области,

  • Запорожской области:

  • Херсонской области,

  • Николаевской область;

  • АР Крым.

Воздушная тревога 2 мая / © alerts.in.ua

Воздушная тревога 2 мая / © alerts.in.ua

Напомним, 2 мая российские оккупанты обстреляли Украину: в Херсоне под удар попала маршрутка — погибли два человека. Взрывы также прогремели в Кривом Роге, Харькове и Одесской области.

