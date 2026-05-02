В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.
В столице Украины и ряде регионов 2 мая объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.
Об этом стало известно из карты тревог.
С 9:34 в Воздушных силах сообщали об активности вражеских беспилотников в нескольких регионах. В частности, группа БпЛА двигалась по территории Николаевской области западным курсом. В Харькове зафиксировали дроны непосредственно над городом. Кроме того, сообщалось об угрозе применения управляемых авиабомб в Донецкой области.
Позже военные отметили, что беспилотники движутся с разных направлений, в частности на Кульбакино с севера и с востока области в направлении Николаева.
В 9:51 в Воздушных Силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Впоследствии было сообщено о движении группы БпЛА в направлении Сум, а также об угрозе КАБов на севере Сумской области.
По состоянию на 2 мая 9:57 воздушная тревога объявлена в:
г. Киеве и Киевской области;
Черкасской области
Черниговской области,
Сумской области,
Полтавской области,
Харьковской области,
Луганской области,
Донецкой области,
Запорожской области:
Херсонской области,
Николаевской область;
АР Крым.
Напомним, 2 мая российские оккупанты обстреляли Украину: в Херсоне под удар попала маршрутка — погибли два человека. Взрывы также прогремели в Кривом Роге, Харькове и Одесской области.