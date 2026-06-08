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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Угроза баллистики из Курщины для столицы и ряда областей, где объявлена воздушная тревога.
В Киеве и ряде областей в понедельник, 8 июня, по состоянию на 10.34 объявлена воздушная тревога.
В воздушных силах предупредили об угрозе баллистики. Об этом появилось соответствующее сообщение в Telegram ПС.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока! вес! Активность вражеской тактической авиации на южном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Скоростная цель на Кременчуг», — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине впервые показали, как будет выглядеть новая баллистическая FP-9, которая получит Москву.