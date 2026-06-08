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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
332
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Угроза баллистики из Курщины для столицы и ряда областей, где объявлена воздушная тревога.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей в понедельник, 8 июня, по состоянию на 10.34 объявлена воздушная тревога.

В воздушных силах предупредили об угрозе баллистики. Об этом появилось соответствующее сообщение в Telegram ПС.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока! вес! Активность вражеской тактической авиации на южном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Скоростная цель на Кременчуг», — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине впервые показали, как будет выглядеть новая баллистическая FP-9, которая получит Москву.

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Дата публикации
Количество просмотров
332
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