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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Воздушные силы предупредили об угрозе реактивных дронов.
В Киеве и ряде областей в субботу, 27 июня, по состоянию на 21:54 объявлена воздушная тревога!
Воздушные силы предупредили об угрозе реактивных дронов.
«Реактивный БПЛА курсом на Бровары/Киев… Реактивный БпЛА на Борисполь!» — говорится в сообщении.
Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!
Напомним, Россия постепенно увеличивает использование реактивных дронов, которые отличаются большей скоростью, но имеют ряд технических ограничений. Об этом заявил основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, реактивные беспилотники более сложны в производстве и менее эффективны с точки зрения боевой нагрузки, однако враг пытается усовершенствовать их характеристики. Эксперт объясняет, что реактивный двигатель нуждается в значительно большем топливе, что влияет на дальность полета и количество взрывчатки, которую может нести дрон.