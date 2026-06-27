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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушные силы предупредили об угрозе реактивных дронов.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Реактивные дроны

Реактивные дроны / © ТСН

В Киеве и ряде областей в субботу, 27 июня, по состоянию на 21:54 объявлена воздушная тревога!

Воздушные силы предупредили об угрозе реактивных дронов.

«Реактивный БПЛА курсом на Бровары/Киев… Реактивный БпЛА на Борисполь!» — говорится в сообщении.

Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!

Напомним, Россия постепенно увеличивает использование реактивных дронов, которые отличаются большей скоростью, но имеют ряд технических ограничений. Об этом заявил основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, реактивные беспилотники более сложны в производстве и менее эффективны с точки зрения боевой нагрузки, однако враг пытается усовершенствовать их характеристики. Эксперт объясняет, что реактивный двигатель нуждается в значительно большем топливе, что влияет на дальность полета и количество взрывчатки, которую может нести дрон.

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Дата публикации
Количество просмотров
678
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