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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Угроза применения баллистического вооружения и вражеских дронов.
В Киеве и ряде областей во вторник, 14 июля, в 15:07 объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы предупредили в Telegram об угрозе применения баллистического вооружения и вражеских дронов.
«Угроза применения баллистического вооружения… УАБы на Сумщину… БпЛА с Черного моря в направлении Одесщины… УАБы на Донецкую и Харьковскую области», — говорится в сообщении ВС.
Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!
Напомним, западные союзники готовят новые обязательства по ПВО Украины во время встречи «коалиции желающих» в Париже с участием Владимира Зеленского и более 25 лидеров.