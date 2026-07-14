ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
553
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Угроза применения баллистического вооружения и вражеских дронов.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей во вторник, 14 июля, в 15:07 объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили в Telegram об угрозе применения баллистического вооружения и вражеских дронов.

«Угроза применения баллистического вооружения… УАБы на Сумщину… БпЛА с Черного моря в направлении Одесщины… УАБы на Донецкую и Харьковскую области», — говорится в сообщении ВС.

Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!

Напомним, западные союзники готовят новые обязательства по ПВО Украины во время встречи «коалиции желающих» в Париже с участием Владимира Зеленского и более 25 лидеров.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
553
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie