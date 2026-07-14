В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В Киеве и ряде областей во вторник, 14 июля, в 15:07 объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили в Telegram об угрозе применения баллистического вооружения и вражеских дронов.

«Угроза применения баллистического вооружения… УАБы на Сумщину… БпЛА с Черного моря в направлении Одесщины… УАБы на Донецкую и Харьковскую области», — говорится в сообщении ВС.

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Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!

Напомним, западные союзники готовят новые обязательства по ПВО Украины во время встречи «коалиции желающих» в Париже с участием Владимира Зеленского и более 25 лидеров.

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