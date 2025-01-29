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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза (карта тревог)

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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза (карта тревог)

Вражеский беспилотник / Фото: Харьковский городской совет

В Воздушных силах предупреждены об угрозе атаки вражеских беспилотников.

В Киеве и ряде областей в среду, 29 января, в 9:03 объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах предупреждены об угрозе атаки вражеских беспилотников.

"БпЛА в направлении Киева! БпЛА на границе Черниговщины и Киевщины (Киевское водохранилище), курс южный", – говорится в сообщении.

Карта тревог на 9:10 29 января / © alerts.in.ua
Карта тревог на 9:10 29 января / Фото: alerts.in.ua

Напомним, 29 января российская армия с утра уже атаковала Киев беспилотниками.  В одном из районов столицы попадали обломки сбитых "Шахедов".

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