- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3294
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза (обновлено)
В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.
В столице Украины Киеве и ряде регионов 3 июля в части областей объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.
Об этом стало известно из карты тревог
Мониторинговые каналы сообщают, что в направлении Киева летит дрон.
В Воздушных Силах сообщили, что тактическая авиация РФ осуществила пуски КАБов по Сумской области. Также зафиксирована угроза применения баллистики из Крыма. Впоследствии в ВС призвали жителей Одессы пройти в укрытие.
По состоянию на 3 июля 17:23 воздушная тревога объявлена:
Харьковской области;
Днепропетровской области;
Запорожской области;
Херсонской области;
Николаевской области;
Одесской области;
Кировоградской области;
Киевской области;
Черниговской области;
Сумской области;
Донецкой области;
Луганской области;
АР Крым;
Киеве.
Напомним, 3 июля Россия атаковала беспилотниками ряд украинских городов. В частности, в Одессе один из дронов-камикадзе попал в жилую многоэтажку — пострадали пять человек, среди них двое детей.
В Харькове оккупанты применили новую тактику: запускают группы «Шахедов» одновременно, что значительно усложняет работу систем ПВО. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Также во время очередной атаки на Полтаву 3 июля зафиксировано попадание в здание городского территориального центра комплектования. Момент атаки беспилотника попал на видео.