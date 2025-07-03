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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза (обновлено)

В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В столице Украины Киеве и ряде регионов 3 июля в части областей объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.

Об этом стало известно из карты тревог

Мониторинговые каналы сообщают, что в направлении Киева летит дрон.

В Воздушных Силах сообщили, что тактическая авиация РФ осуществила пуски КАБов по Сумской области. Также зафиксирована угроза применения баллистики из Крыма. Впоследствии в ВС призвали жителей Одессы пройти в укрытие.

По состоянию на 3 июля 17:23 воздушная тревога объявлена:

  • Харьковской области;

  • Днепропетровской области;

  • Запорожской области;

  • Херсонской области;

  • Николаевской области;

  • Одесской области;

  • Кировоградской области;

  • Киевской области;

  • Черниговской области;

  • Сумской области;

  • Донецкой области;

  • Луганской области;

  • АР Крым;

  • Киеве.

Карта воздушных тревог 3 июля

Карта воздушных тревог 3 июля

Напомним, 3 июля Россия атаковала беспилотниками ряд украинских городов. В частности, в Одессе один из дронов-камикадзе попал в жилую многоэтажку — пострадали пять человек, среди них двое детей.

В Харькове оккупанты применили новую тактику: запускают группы «Шахедов» одновременно, что значительно усложняет работу систем ПВО. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Также во время очередной атаки на Полтаву 3 июля зафиксировано попадание в здание городского территориального центра комплектования. Момент атаки беспилотника попал на видео.

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