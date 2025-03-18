В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какую угрозу обнаружили Силы обороны

Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги, не подвергайте опасности себя и близких.

Вечером во вторник, 18 марта, воздушная тревога объявлена в Киеве, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщили мониторинговые паблики.

В то же время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах уточнили, что в Киеве, Полтавской и Харьковской областях есть угроза применения врагом ударных БпЛА. Также наблюдается активность разведывательных дронов в Харьковской, Сумской и Запорожской областях — возможна работа ПВО.

Читайте также: