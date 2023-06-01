В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: карта

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании "тревоги".

Утром четверга, 1 июня, в ряде областей Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога. Сирены раздались в регионах постепенно.

Об этом стало известно с карты тревог.

В 07:02 первыми покраснели Полтавская, Запорожская, Донецкая области. Затем "тревога" распространилась на Харьковщину, Днепропетровщину, Сумщину. В Киеве сирены раздались в 07:29, а в области – в 07:32.

Карта тревог по состоянию на 07:34 1 июня

Карта тревог на 07:34 1 июня.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 1 июня некоторые регионы также охватила "тревога". В частности, захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели сбили силы и средства украинского ПВО. Есть жертвы и разрушения.

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