В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: карта

Во вторник, 12 марта, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза российских ракетных ударов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.

Кроме того, ПС информировали об активности тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении. В ряде прифронтовых областей – угроза применения авиационных средств поражения.

Карта тревог на 10:22 вторника, 12 марта.

Пройдите в укрытия и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, ночью Россия массированно атаковала Украину дронами, применив 22 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены.

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