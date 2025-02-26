В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — карта

Вечером среды, 26 февраля, в Киеве объявлена воздушная тревога. Киевлян просят находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" – говорится в сообщении.

Угроза БПЛA объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Харьковской и Херсонской областях.

В то же время в Воздушных силах добавили, что в направлении столицы зафиксировано движение БпЛА.

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