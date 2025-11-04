ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
203
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: названа причина

В ночь на 4 ноября в Киеве и нескольких областях прозвучали сирены воздушной тревоги — объявлена угроза применения баллистического вооружения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 4 ноября около 03:20 в столице Украины прозвучали сирены воздушной тревоги. Власти предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения, поэтому всем жителям Киева и области рекомендовано немедленно проследовать до укрытий гражданской защиты.

Сигнал опасности действует также в большинстве центральных и восточных областей Украины — в частности, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги, не пренебрегать правилами безопасности и не публиковать информацию о местах попадания или работе сил ПВО.

Напомним: во время объявления угрозы баллистических ракет время подлета врага может считаться минуты, поэтому важно сразу спускаться в укрытие.

Дата публикации
Количество просмотров
203
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie