В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: названа причина

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 4 ноября около 03:20 в столице Украины прозвучали сирены воздушной тревоги. Власти предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения, поэтому всем жителям Киева и области рекомендовано немедленно проследовать до укрытий гражданской защиты.

Сигнал опасности действует также в большинстве центральных и восточных областей Украины — в частности, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги, не пренебрегать правилами безопасности и не публиковать информацию о местах попадания или работе сил ПВО.

Реклама

Напомним: во время объявления угрозы баллистических ракет время подлета врага может считаться минуты, поэтому важно сразу спускаться в укрытие.