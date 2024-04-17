В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: угроза ракетного удара

В среду утром, 17 апреля, в Киеве и в ряде областей объявлена воздушная тревога. Объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Сумская, Черниговская, Киев, Киевская области – ракетная опасность", — говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 08:55 кроме столицы и этих трех регионов опасность распространилась еще и на Полтавскую и Черкасскую области. Впоследствии военные сообщили о запуске ракеты в направлении Чернигова.

Уже через некоторое время сирены раздались и в других областях: Житомирской, Винницкой и Кировоградской, а также — Херсонской.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Чернигове произошли взрывы. Область "покраснела" области в 08:49.

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