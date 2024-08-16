В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога – уже четвертая за сутки: что известно (карта)

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Киев и ряд областей в пятницу, 16 августа, в 18:53 охватила воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" – говорится в сообщении Воздушных сил.
К слову, в Киеве это уже четвертая воздушная тревога за сутки.
Напомним, что в ночь на 16 августа в Киеве раздались взрывы. Силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.
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