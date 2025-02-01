В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: враг атакует ракетами и беспилотниками

Во время воздушной тревоги позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 1 февраля 2025 года россияне атаковали Украину вражескими дронами и ракетными ударами.

Об этом сообщает мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Из-за атаки в столице и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Представители власти настоятельно рекомендуют находиться в укрытиях.

Кое-где после полуночи раздались взрывы — в Одессе, Павлограде и Харьковщине.

Напомним, что вечером 31 января 2025 года в результате российского ракетного удара по Одессе получили повреждения здания в историческом центре города, в частности гостиница "Бристоль". В эпицентре удара находились дипломатические представители Норвегии.

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