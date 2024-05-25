В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога – второй раз за день: что известно (карта)

Ракетная опасность для областей, где объявлена воздушная тревога.

В субботу, 25 мая, в Киеве и ряде областей уже второй раз за день объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность для областей, где объявлена воздушная тревога... Сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-востоке. Угроза применения авиационных средств поражения", — говорится в сообщении.

Карта тревог на вечер 25 мая

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предупредил: нельзя исключать, что российская армия нанесет удар по столице в День Киева – в воскресенье, 26 мая.

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