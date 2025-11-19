- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 753
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей призывают срочно пройти к укрытиям
В столице и во многих регионах Украины продолжается воздушная тревога.
В Киеве в ночь на 19 ноября объявлена воздушная тревога. Жителей призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до опасности.
Сирены раздаются в большом количестве областей, в частности, в восточных, центральных и южных регионах. Есть предупреждение о возможном применении баллистического вооружения по северо-восточному направлению.
В Киевской области работают подразделения противовоздушной обороны.
Власти подчеркивают: категорически запрещено осуществлять фото- и видеофиксацию работы ПВО, моменты сбыта воздушных целей и места их падения. Такие действия могут помочь врагу скорректировать атаки.
Жителей просят оставаться в укрытиях до официальных сообщений об отбое.