В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей призывают срочно пройти к укрытиям

В Киеве в ночь на 19 ноября объявлена воздушная тревога. Жителей призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до опасности.

Сирены раздаются в большом количестве областей, в частности, в восточных, центральных и южных регионах. Есть предупреждение о возможном применении баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

В Киевской области работают подразделения противовоздушной обороны.

Власти подчеркивают: категорически запрещено осуществлять фото- и видеофиксацию работы ПВО, моменты сбыта воздушных целей и места их падения. Такие действия могут помочь врагу скорректировать атаки.

Жителей просят оставаться в укрытиях до официальных сообщений об отбое.