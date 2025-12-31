- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1433
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей перед Новым годом воздушная тревога: где есть угроза
Людей, несмотря на празднование, призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы вражеских «Шахедов».
В Киеве поздно вечером, 31 декабря, перед Новым годом объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — сообщили в КГГА.
По информации мониторинговых чатов, движение «Шахедов» по состоянию на 22:48 выглядит так:
Черниговщина:
→Остер/Киевщина;
→Михайло-Коцюбинское/Чернигов.
Киевщина:
→Коцюбинское/Киев;
→Иванков/Житомирщина (10х).
Житомирщина:
→Коростень/р-н.
Ровенщина:
→Дубровица/Волынь (3х)
Николаевщина:
→Очаков.
Одесщина:
→Затока.
Также сообщается, что в Киеве и в Одесской области раздаются взрывы — там работают силы ПВО.
Ранее сообщалось, что впервые за полномасштабную войну Украина перехватила инициативу в небе в новогоднюю ночь.