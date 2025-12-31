В Киеве и ряде областей перед Новым годом воздушная тревога: где есть угроза

Воздушная тревога вечером 31 декабря

В Киеве поздно вечером, 31 декабря, перед Новым годом объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — сообщили в КГГА.

По информации мониторинговых чатов, движение «Шахедов» по состоянию на 22:48 выглядит так:

Черниговщина:

→Остер/Киевщина;

→Михайло-Коцюбинское/Чернигов.

Киевщина:

→Коцюбинское/Киев;

→Иванков/Житомирщина (10х).

Житомирщина:

→Коростень/р-н.

Ровенщина:

→Дубровица/Волынь (3х)

Николаевщина:

→Очаков.

Одесщина:

→Затока.

Также сообщается, что в Киеве и в Одесской области раздаются взрывы — там работают силы ПВО.

Ранее сообщалось, что впервые за полномасштабную войну Украина перехватила инициативу в небе в новогоднюю ночь.