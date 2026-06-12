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- Украина
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В Киеве и ряде областей раздается тревога — что летит
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Сегодня, 12 июня, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, поскольку Россия готовит очередной удар.
«Обязательно каждый день, и сегодня, и последующие дни, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги», — подчеркнул он.
В Воздушных силах также предупреждали о повышенной угрозе в течение суток. По имеющейся информации, российские войска могут осуществить пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
«В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона „Капустин Яр“. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — отметили в ПС.