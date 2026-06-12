ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
408
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей раздается тревога — что летит

Пройдите в ближайшее укрытие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
В Киеве и ряде областей раздается тревога — что летит

© Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 12 июня, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, поскольку Россия готовит очередной удар.

«Обязательно каждый день, и сегодня, и последующие дни, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги», — подчеркнул он.

В Воздушных силах также предупреждали о повышенной угрозе в течение суток. По имеющейся информации, российские войска могут осуществить пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

«В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона „Капустин Яр“. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — отметили в ПС.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
408
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie