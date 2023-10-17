Угроза применения баллистики: в Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога (карта)

Людей просят не игнорировать сигнал об опасности.
В Киеве и ряде областей 17 октября раздается воздушная тревога.
Сигнал воздушной тревоги слышен в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!", — сообщают Воздушные силы.
Отметим, что в Киеве и области тревоги не было около двух недель.
Напомним, после длительного перерыва Россия атаковала ракетами и дронами-камикадзе регионы, не граничащие с линией фронта. По данным Воздушных сил ВСУ, на этот раз, 16 октября, враг использовал шесть ракет и 12 БПЛА.
В то же время бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua заявил, что у врага есть немалый запас ракет. Именно в ближайшее время враг будет использовать их для нанесения ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины. В прошлом году оккупанты действовали так же.
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