Украина
236
В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога

Пройдите в ближайшее укрытие.

Анастасия Павленко
В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 23 октября, в столице Украины и ряде областей объявлена воздушная тревога.

«Угроза применения баллистического вооружения из Брянска!» — сообщают Воздушные силы.

Ранее стало известно, что Россия обстреляла Киев. По последним данным, семеро пострадавших.

В Оболонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком БпЛА.

В Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях.

В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом.

