- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога
Пройдите в ближайшее укрытие.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 23 октября, в столице Украины и ряде областей объявлена воздушная тревога.
«Угроза применения баллистического вооружения из Брянска!» — сообщают Воздушные силы.
Ранее стало известно, что Россия обстреляла Киев. По последним данным, семеро пострадавших.
В Оболонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком БпЛА.
В Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях.
В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом.