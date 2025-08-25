ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
330
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: что известно

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, скоростная цель Сумской области.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей в понедельник, 25 августа, по состоянию на 14:58 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока! Скоростная цель в Сумской области!», — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети призвали жителей Киевщины быть осторожными — РФ считает, что «нашла» завод по производству ракет «Фламинго». Жителей региона призывают не пренебрегать сигналами об опасности.

Дата публикации
Количество просмотров
330
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie