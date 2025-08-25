- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 330
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: что известно
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, скоростная цель Сумской области.
В Киеве и ряде областей в понедельник, 25 августа, по состоянию на 14:58 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока! Скоростная цель в Сумской области!», — говорится в сообщении.
Напомним, в Сети призвали жителей Киевщины быть осторожными — РФ считает, что «нашла» завод по производству ракет «Фламинго». Жителей региона призывают не пренебрегать сигналами об опасности.