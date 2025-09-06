- Дата публикации
- Украина
- 517
- 1 мин
В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: что известно
Воздушные силы предупредили об угрозе вражеских беспилотников.
Украину в субботу, 6 сентября, в 19:13 охватила масштабная воздушная тревога.
Воздушные силы Украины в Telegram предупредили об угрозе вражеских дронов.
«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!» — говорится в сообщении ВС.
Напомним, в Сети призвали жителей Киевщины быть осторожными — РФ считает, что «нашла» завод по производству ракет «Фламинго». Жителей региона призывают не пренебрегать сигналами об опасности.