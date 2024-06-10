В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: что известно (карта)

В понедельник, 10 июня, в 18:44 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Черкасская, Винницкая области – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.

Карта тревог на вечер 10 июня / Фото: alerts.in.ua

Напомним, по Киеву и области будет двигаться тяжелая техника и военные. В Киеве и области проходят военные учения, поэтому жителей региона просят не пугаться и не снимать передвижение войск. Военные учения продлятся до 13 июня.

Читайте ведущие новости сегодня: