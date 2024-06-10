В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: что известно (карта)

Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Черкасская, Винницкая области – ракетная опасность!
В понедельник, 10 июня, в 18:44 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Черкасская, Винницкая области – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.
Напомним, по Киеву и области будет двигаться тяжелая техника и военные. В Киеве и области проходят военные учения, поэтому жителей региона просят не пугаться и не снимать передвижение войск. Военные учения продлятся до 13 июня.
Читайте ведущие новости сегодня: