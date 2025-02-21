В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: что летит

В Киеве вечером 21 февраля зафиксирована угроза применения врагом ударных БПЛА.

Об этом сообщили в КГГА.

Воздушная тревога также звучит в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях, а также в АР Крым.

По информации Воздушных Сил Украины:

БпЛА на севере Сумщины по направлению к Черниговщине, курс юго-западный;

БпЛА на юге и востоке Сумщины в направлении Полтавщины, курс юго-западный;

БпЛА на востоке Черниговщины по направлению к Киевщине, курс юго-западный;

БпЛА в Харьковской области в направлении Полтавщины, курс западный;

БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс западный, вектор движения на Кривой Рог.

Карта воздушных тревог на 21 февраля / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, в Киеве мужчина "заминировал" здание в правительственном квартале. 38-летний житель Соломенского района на момент совершения преступления был пьян и не смог объяснить свои действия.

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