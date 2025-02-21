В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: что летит

Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве вечером 21 февраля зафиксирована угроза применения врагом ударных БПЛА.
Об этом сообщили в КГГА.
Воздушная тревога также звучит в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях, а также в АР Крым.
По информации Воздушных Сил Украины:
- БпЛА на севере Сумщины по направлению к Черниговщине, курс юго-западный;
- БпЛА на юге и востоке Сумщины в направлении Полтавщины, курс юго-западный;
- БпЛА на востоке Черниговщины по направлению к Киевщине, курс юго-западный;
- БпЛА в Харьковской области в направлении Полтавщины, курс западный;
- БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс западный, вектор движения на Кривой Рог.
Напомним, в Киеве мужчина "заминировал" здание в правительственном квартале. 38-летний житель Соломенского района на момент совершения преступления был пьян и не смог объяснить свои действия.
Читайте также: