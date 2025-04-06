Воздушная тревога вечером 6 апреля / © ТСН.ua

Реклама

В Киеве вечером, 6 апреля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — предупредили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:13

По информации мониторинговых чатов, «выходы» баллистики зафиксированы из Курщины. Отмечается, что в Сумах раздаются взрывы.

Реклама

Кроме того, на востоке Харьковщины наблюдаются вражеские ударные БПЛА юго-западным курсом.

Напомним, ночью и утром 6 апреля Киев и остальная Украина находились под обстрелом баллистикой и крылатыми ракетами со стороны России.

Военный эксперт Алексей Гетьман предположил, что россияне могут повторить массированную ракетную атаку в ближайшие дни.