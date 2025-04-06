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- Украина
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В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: есть угроза ракетного удара — детали
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве вечером, 6 апреля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.
«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — предупредили Воздушные силы ВСУ.
По информации мониторинговых чатов, «выходы» баллистики зафиксированы из Курщины. Отмечается, что в Сумах раздаются взрывы.
Кроме того, на востоке Харьковщины наблюдаются вражеские ударные БПЛА юго-западным курсом.
Напомним, ночью и утром 6 апреля Киев и остальная Украина находились под обстрелом баллистикой и крылатыми ракетами со стороны России.
Военный эксперт Алексей Гетьман предположил, что россияне могут повторить массированную ракетную атаку в ближайшие дни.