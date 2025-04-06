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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
230
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: есть угроза ракетного удара — детали

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 6 апреля

Воздушная тревога вечером 6 апреля / © ТСН.ua

В Киеве вечером, 6 апреля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — предупредили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:13

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:13

По информации мониторинговых чатов, «выходы» баллистики зафиксированы из Курщины. Отмечается, что в Сумах раздаются взрывы.

Кроме того, на востоке Харьковщины наблюдаются вражеские ударные БПЛА юго-западным курсом.

Напомним, ночью и утром 6 апреля Киев и остальная Украина находились под обстрелом баллистикой и крылатыми ракетами со стороны России.

Военный эксперт Алексей Гетьман предположил, что россияне могут повторить массированную ракетную атаку в ближайшие дни.

Дата публикации
Количество просмотров
230
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