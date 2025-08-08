- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 727
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: какая причина
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей 8 августа раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщили в КГГА.
В ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.
Также воздушные Силы предупредили о скоростной цели в Сумской области в юго-западном направлении.
Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской областях, а также АР Крым.
Напомним, по состоянию на утро 8 августа ВСУ уничтожили 1 061 350 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных.