В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: какая причина

Тревога

В Киеве и ряде областей 8 августа раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщили в КГГА.

В ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

Также воздушные Силы предупредили о скоростной цели в Сумской области в юго-западном направлении.

Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской областях, а также АР Крым.

Тревога в Украине

Напомним, по состоянию на утро 8 августа ВСУ уничтожили 1 061 350 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных.