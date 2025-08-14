- Дата публикации
Украина
- Украина
В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: какая причина
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей 14 августа раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщили в КГГА.
В воздушных силах Украины также сообщили об опасности.
«Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога!», — говорится в сообщении.
Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также АР Крым.
Напомним, по состоянию на утро 14 августа ВСУ уничтожили 1065220 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных.