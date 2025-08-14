ТСН в социальных сетях

В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: какая причина

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Тревога

Тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей 14 августа раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщили в КГГА.

В воздушных силах Украины также сообщили об опасности.

«Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога!», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также АР Крым.

Воздушная тревога / © Фото из открытых источников

Воздушная тревога / © Фото из открытых источников

Напомним, по состоянию на утро 14 августа ВСУ уничтожили 1065220 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных.

