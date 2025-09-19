- Дата публикации
В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: какая причина
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей 19 сентября раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщили в КГГА.
В Воздушных Силах Украины также сообщили об опасности.
«Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога!», — говорится в сообщении.
Также в ПС сообщали о скоростной цели на Черниговщине, курсом на Киев.
Напомним, российская армия на протяжении суток понесла потери в войне против Украины — Силы обороны ликвидировали и ранили 1150 вражеских военных и уничтожили десятки единиц их техники.