В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: какая причина

Тревога

В Киеве и ряде областей 19 сентября раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщили в КГГА.

В Воздушных Силах Украины также сообщили об опасности.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога!», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога 19 сентября / © Фото из открытых источников

Также в ПС сообщали о скоростной цели на Черниговщине, курсом на Киев.

Напомним, российская армия на протяжении суток понесла потери в войне против Украины — Силы обороны ликвидировали и ранили 1150 вражеских военных и уничтожили десятки единиц их техники.