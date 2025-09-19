ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1314
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: какая причина

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Тревога

Тревога

В Киеве и ряде областей 19 сентября раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщили в КГГА.

В Воздушных Силах Украины также сообщили об опасности.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога!», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога 19 сентября / © Фото из открытых источников

Воздушная тревога 19 сентября / © Фото из открытых источников

Также в ПС сообщали о скоростной цели на Черниговщине, курсом на Киев.

Напомним, российская армия на протяжении суток понесла потери в войне против Украины — Силы обороны ликвидировали и ранили 1150 вражеских военных и уничтожили десятки единиц их техники.

Дата публикации
Количество просмотров
1314
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie