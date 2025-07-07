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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: какая угроза

Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, следует находиться в укрытиях из-за риска применения баллистического вооружения.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В Киеве и ряде областей утром 7 июля вторично раздается воздушная тревога . Есть угроза баллистики.

Об этом пишут мониторы.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — сообщили в ПС ВСУ.

По состоянию на 09:32 "покраснели" такие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Полтавская

  • Черкасская

Напомним, Украина в субботу, 5 июля, охватила масштабная воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

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