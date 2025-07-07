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В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: какая угроза
Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, следует находиться в укрытиях из-за риска применения баллистического вооружения.
В Киеве и ряде областей утром 7 июля вторично раздается воздушная тревога . Есть угроза баллистики.
Об этом пишут мониторы.
«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — сообщили в ПС ВСУ.
По состоянию на 09:32 "покраснели" такие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Полтавская
Черкасская
Напомним, Украина в субботу, 5 июля, охватила масштабная воздушная тревога.
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.
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