Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
218
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: какая угроза

Тревога объявлена из-за угрозы враждебных беспилотников.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей в четверг, 5 февраля, по состоянию на 13:49 раздается воздушная тревога.

Тревога объявлена из-за угрозы вражеских беспилотников, сообщают Воздушные силы в Telegram.

«БпЛА в Житомирской области курсом на Коростень. БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину. БПЛА курсом на н.п.Буча», — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве две женщины пострадали в результате ночной российской атаки в ночь на четверг, 5 февраля.

Новость дополняется
