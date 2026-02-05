- Дата публикации
Украина
- Украина
218
- 218
1 мин
- 1 мин
В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: какая угроза
Тревога объявлена из-за угрозы враждебных беспилотников.
В Киеве и ряде областей в четверг, 5 февраля, по состоянию на 13:49 раздается воздушная тревога.
Тревога объявлена из-за угрозы вражеских беспилотников, сообщают Воздушные силы в Telegram.
«БпЛА в Житомирской области курсом на Коростень. БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину. БПЛА курсом на н.п.Буча», — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве две женщины пострадали в результате ночной российской атаки в ночь на четверг, 5 февраля.
Новость дополняется