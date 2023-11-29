В ряде областей раздается воздушная тревога: карта

Поздним вечером, 29 ноября, в Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных ракет (Х-31/59)

Сирены раздавались в ряде областей: Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской.

Карта воздушных тревог на 22:07 29 ноября

Upd: По состоянию на 22:10 отбои – в Киеве, Киевской и Черкасской областиях.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказался по поводу того, целесообразно ли объявлять воздушную тревогу, когда в воздушное пространство России поднимается истребитель МиГ-31К, носитель ракет "Кинжал".

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