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- Украина
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В Киеве и ряде областей раздаются сирены: где есть угроза ракетного удара
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с северо-востока. Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве вечером 28 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — сообщили в Воздушных силах.
Кроме того, жителей Запорожской области предупредили о пусках КАБ враждебной тактической авиацией.
Ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о тактике РФ во время атак БПЛА на Украину.