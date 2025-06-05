- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 485
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей раздаются сирены: где угроза от ракет
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве вечером 5 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока», — сообщили в воздушных силах.
Впоследствии в Воздушных силах предупредили о скоростных целях на Запорожье и Харьков.
В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Таганрога.
Напомним, министр обороны Британии заявил, что РФ может продолжать обстреливать Украину в нынешнем темпе в течение 2025 года.