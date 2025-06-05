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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Киеве и ряде областей раздаются сирены: где угроза от ракет

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 5 июня

Воздушная тревога вечером 5 июня / © ТСН.ua

В Киеве вечером 5 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока», — сообщили в воздушных силах.

Впоследствии в Воздушных силах предупредили о скоростных целях на Запорожье и Харьков.

В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Таганрога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:52

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:52

Напомним, министр обороны Британии заявил, что РФ может продолжать обстреливать Украину в нынешнем темпе в течение 2025 года.

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