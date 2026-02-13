В Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу: какая есть угроза

Воздушная тревога / © tsn.ua

Снова в столице раздается воздушная тревога. Вечером 13 февраля в Киеве и в некоторых областях трижды объявляли о дроновой опасности. Российские войска продолжают массированную атаку ударными беспилотниками по территории Украины. По состоянию на 22.40 угроза ударов зафиксирована в северных, южных, восточных и западных областях.

По данным Воздушных Сил ВСУ, основные направления движения враждебных БПЛА распределились следующим образом:

Киев и пригород: зафиксировано движение беспилотников на столицу и Бровары с северного направления.

Центр и Восток: ударные дроны двигаются на Днепр с юга. В Харьковской области БпЛА зафиксированы в северо-восточной части области, курс — на север.

Север: угроза для Сум (атака с севера) и Ровенщины (движение в направлении населенного пункта Клесов).

Юг: враждебная цель зафиксирована в Одесской области, она движется в сторону населенного пункта Катлабуг.

Жители всех регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают находиться в укрытиях к официальному отбою. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением целей.

По состоянию на 22:57 по данным Воздушных сил ВСУ зафиксированы следующие направления движения враждебных целей:

Киевщина: беспилотники двигаются в направлении Вышгорода с северного направления.

Сумщина: враждебная цель находится к югу от Сум , курс устойчивый — к западу.

Одещина: зафиксирован БПЛА к востоку от населенного пункта Болград , дрон держит курс на север.

Другие направления: сохраняется угроза Днепру, Броварам и Ровенщине (район Клесова), о которых сообщалось ранее.

Напомним, сегодня Воздушные силы уже предупреждали о воздушной тревоге и скоростной цели на Черниговщине и угрозе баллистики и беспилотников.

Кроме того, в пятницу, 13 февраля, в Ровенской области произошло несколько взрывов. Громко было в городе Сарны.

Как сообщалось, этой ночью РФ атаковала Одессу ударными дронами .