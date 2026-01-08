В Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога

Реклама

Дополнено новыми материалами

В столице и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки ударных беспилотников.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

«Дополнительно — угроза применения баллистического вооружения», — отметили в КГГА.

Реклама

Как сообщил киевский городской голова Виталий Кличко, столица под атакой беспилотников. По его словам, над городом их сейчас около 15 штук. По данным городских пабликов, в Киеве слышны взрывы.

По данным Воздушных сил Украины, вражеские дроны маневрируют в воздушном пространстве нескольких областей, пытаясь прорваться в ключевые населенные пункты.

Пока ситуация по регионам выглядит так:

Киевская область. Повышенная опасность для Броваров, Вышгорода, Березани и Большой Дымерки — БпЛА движутся мимо этих населенных пунктов в западном направлении. Также зафиксировано движение дрона из Кагарлыка на север.

Черниговщина . Группа беспилотников прошла мимо Карп, Борзны, Ични и Бобровицы, держа курс непосредственно на Киевскую область.

Сумы. Вражеские аппараты зафиксированы в районе Бурыни, Тернов и Дубовязовки, продолжают движение в западном направлении.

Харьковская область. БпЛА пролетают мимо Балаклеи и Барвенково, маневрируя на запад.

Полтава. На юге области обнаружены беспилотники, держащие северо-западный курс.

Власти призывают жителей находиться в безопасных местах до отбоя тревоги и не игнорировать сигналы сирен. Силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угроз.

Реклама

Напомним, группы вражеских дронов зафиксированы над рядом областей Украины.

Ранее вечером 8 января в Киеве уже объявляли воздушную тревогу.