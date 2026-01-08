- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1592
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу: какая угроза
Вражеские дроны двигаются в сторону Киева и ряда областей.
В столице и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки ударных беспилотников.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
«Дополнительно — угроза применения баллистического вооружения», — отметили в КГГА.
Как сообщил киевский городской голова Виталий Кличко, столица под атакой беспилотников. По его словам, над городом их сейчас около 15 штук. По данным городских пабликов, в Киеве слышны взрывы.
По данным Воздушных сил Украины, вражеские дроны маневрируют в воздушном пространстве нескольких областей, пытаясь прорваться в ключевые населенные пункты.
Пока ситуация по регионам выглядит так:
Киевская область. Повышенная опасность для Броваров, Вышгорода, Березани и Большой Дымерки — БпЛА движутся мимо этих населенных пунктов в западном направлении. Также зафиксировано движение дрона из Кагарлыка на север.
Черниговщина. Группа беспилотников прошла мимо Карп, Борзны, Ични и Бобровицы, держа курс непосредственно на Киевскую область.
Сумы. Вражеские аппараты зафиксированы в районе Бурыни, Тернов и Дубовязовки, продолжают движение в западном направлении.
Харьковская область. БпЛА пролетают мимо Балаклеи и Барвенково, маневрируя на запад.
Полтава. На юге области обнаружены беспилотники, держащие северо-западный курс.
Власти призывают жителей находиться в безопасных местах до отбоя тревоги и не игнорировать сигналы сирен. Силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угроз.
Напомним, группы вражеских дронов зафиксированы над рядом областей Украины.
Ранее вечером 8 января в Киеве уже объявляли воздушную тревогу.