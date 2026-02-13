- Дата публикации
В Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу: какая угроза
Киев и ряд областей под ударом дронов и баллистики.
Вечером 13 февраля в Украине стремительно расширилась воздушная тревога. Кроме массированной атаки дронов-камикадзе, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом Воздушные силы ВСУ сообщили в соцсетях.
Ситуация на 19:35 остается напряженной:
Баллистическая угроза: зафиксирован риск применения скоростных ракет, что требует немедленной реакции и пребывния в укрытиях.
Атака БпЛА: вражеские дроны продолжают движение по нескольким направлениям. В частности, в Черниговской области зафиксирован беспилотник курсом на Олишевку, а с Черного моря группы дронов атакуют Одессу и Затоку.
Другие направления: беспилотники находятся в воздушном пространстве западной Сумщины (курс на Конотоп), восточной Днепропетровщины (на Харьковщину) и на севере Запорожской области.
Жителей Киева и областей призывают не игнорировать сигналы сирен, поскольку баллистические цели достигают городов в считанные минуты. Также военные фиксируют скоростную цель на севере Харьковщины, курс на юг. Сейчас в местных пабликах Харькова сообщают о взрывах в городе.
Напомним, сегодня Воздушные силы уже предупреждали о воздушной тревоге и скоростной цели на Черниговщине и угрозе баллистики и беспилотников.