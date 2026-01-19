В Киеве и ряде областей снова объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога / © ТСН

Прошло всего пять минут после отбоя, как в Киеве и ряде областей в понедельник, 19 января, снова объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Мониторинговые каналы пишут об угрозе баллистики Курской области.

Просим всех жителей регионов, где объявлена тревога, срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Напомним, это уже вторая воздушная тревога, объявленная за последние 20 минут.