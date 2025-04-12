- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 546
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве в полдень 12 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
В Воздушных силах первоначально предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В 11.40 и в 11.50 ПС сообщили о ракетной опасности и угрозе баллистики для Черниговщины и Киевщины.
Напомним, что сегодня в Сумах снова были слышны взрывы.