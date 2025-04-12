В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога

Воздушная тревога 12 апреля / © ТСН.ua

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В Киеве в полдень 12 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:48

В Воздушных силах первоначально предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В 11.40 и в 11.50 ПС сообщили о ракетной опасности и угрозе баллистики для Черниговщины и Киевщины.

Напомним, что сегодня в Сумах снова были слышны взрывы.

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