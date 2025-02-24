В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве вечером, 24 февраля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.
"Киев – угроза применения ударных БПЛА! Находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги! Возможна работа ПВО", — предупредили в Воздушных силах ВСУ.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе столицы работают силы ПВО.
"Вражеские БпЛА еще заходят на город. Находитесь в укрытиях", — предупредил городской голова.
Движение "Шахедов" по состоянию на 22:25 – данные от Воздушных сил
- "Шахеды" в районе Запорожья➡курсом на юг.
- "Шахеды" по Днепропетровщине курсом на северо-западное направление.
- "Шахеды" в Кировоградской и Черкасской областях ➡ курсом на юго-западное направление.
- "Шахеды" на Харьковщине и Полтавщине ➡ курсом юго-западным.
- "Шахеды" на Сумщине и Черниговщине ➡ курсом на запад.
- "Шахеды" в Киевской области курсом на столицу.
Кроме того, зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумскую область.
Напомним, что сегодня утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога во всех областях из-за взлета вражеского МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".
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