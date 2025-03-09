В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве в ночь на 10 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.
Направление движения вражеских "Шахедов, по информации мониторинговых каналов:
- Киевщина→Бровары/Вышгород/Киев
- Киевщина→Борисполь/р-н.
- Черниговщина→Нежин/Киевщина.
- Черниговщина→Полтавщина.
- Черкасская область→Драбов/Киевщина.
- Полтавщина→Черкащина|Киевщина
- Полтавщина→Сумщина.
- Николаевщина→Кировоградщина.
- Запорожье→Днепропетровщина.
Ранее президент Зеленский рассказал, сколько ракет в неделю РФ выпустила по городам Украины.
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