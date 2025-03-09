В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Киеве в ночь на 10 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:54

Направление движения вражеских "Шахедов, по информации мониторинговых каналов:

Киевщина→Бровары/Вышгород/Киев

Киевщина→Борисполь/р-н.

Черниговщина→Нежин/Киевщина.

Черниговщина→Полтавщина.

Черкасская область→Драбов/Киевщина.

Полтавщина→Черкащина|Киевщина

Полтавщина→Сумщина.

Николаевщина→Кировоградщина.

Запорожье→Днепропетровщина.

Ранее президент Зеленский рассказал, сколько ракет в неделю РФ выпустила по городам Украины.

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