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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога вечером 9 марта / Фото: ТСН.ua

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Киеве в ночь на 10 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:54 / ©
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:54

Направление движения вражеских "Шахедов, по информации мониторинговых каналов:

  • Киевщина→Бровары/Вышгород/Киев
  • Киевщина→Борисполь/р-н.
  • Черниговщина→Нежин/Киевщина.
  • Черниговщина→Полтавщина.
  • Черкасская область→Драбов/Киевщина.
  • Полтавщина→Черкащина|Киевщина
  • Полтавщина→Сумщина.
  • Николаевщина→Кировоградщина.
  • Запорожье→Днепропетровщина.

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