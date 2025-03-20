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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога вечером 20 марта / Фото: ТСН.ua

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Киеве в ночь на 20 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Для Киева Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.

Кроме того, новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с оккупированных территорий, курс — северо-западный.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:16 / ©
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:16

По информации мониторинговых каналов, угроза от "Шахедов" пока выглядит (по состоянию на 23:17):

  • Житомирщина→Ровненщина.
  • Житомирщина→Коростень/р-н.
  • Киевщина→Житомирщина.
  • Киевщина→Бровары/Киев.
  • Киевщина→Борисполь/Обухов.
  • Черниговщина→Нежин/Киевщина.
  • Черниговщина→Чернигов/р-н.
  • Черкасская область→Черкассы/Золотоноша
  • Черкасская область→Канев/Киевщина.
  • Полтавщина→Черкащина|Киевщина
  • Полтавщина→Миргород/Лубны.
  • Полтавщина→Кировоградщина.
  • Сумщина→Черниговщина/Полтавщина.
  • Кировоградщина→Черкащина.
  • Кровоградщина→Новоукраинка.
  • Днепропетровщ→Кировоградщина.
  • Запорожье→Днепропетровщина.
  • Черное море→Одесса.

Также сообщалось, что в Полтавской области раздавались взрывы.

Кроме того, враг наносит серьезный удар дронами по Одессе.

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