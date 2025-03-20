В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве в ночь на 20 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.
Для Киева Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.
Кроме того, новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с оккупированных территорий, курс — северо-западный.
По информации мониторинговых каналов, угроза от "Шахедов" пока выглядит (по состоянию на 23:17):
- Житомирщина→Ровненщина.
- Житомирщина→Коростень/р-н.
- Киевщина→Житомирщина.
- Киевщина→Бровары/Киев.
- Киевщина→Борисполь/Обухов.
- Черниговщина→Нежин/Киевщина.
- Черниговщина→Чернигов/р-н.
- Черкасская область→Черкассы/Золотоноша
- Черкасская область→Канев/Киевщина.
- Полтавщина→Черкащина|Киевщина
- Полтавщина→Миргород/Лубны.
- Полтавщина→Кировоградщина.
- Сумщина→Черниговщина/Полтавщина.
- Кировоградщина→Черкащина.
- Кровоградщина→Новоукраинка.
- Днепропетровщ→Кировоградщина.
- Запорожье→Днепропетровщина.
- Черное море→Одесса.
Также сообщалось, что в Полтавской области раздавались взрывы.
Кроме того, враг наносит серьезный удар дронами по Одессе.
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