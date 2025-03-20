В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Киеве в ночь на 20 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Для Киева Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.

Кроме того, новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с оккупированных территорий, курс — северо-западный.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:16

По информации мониторинговых каналов, угроза от "Шахедов" пока выглядит (по состоянию на 23:17):

Житомирщина→Ровненщина.

Житомирщина→Коростень/р-н.

Киевщина→Житомирщина.

Киевщина→Бровары/Киев.

Киевщина→Борисполь/Обухов.

Черниговщина→Нежин/Киевщина.

Черниговщина→Чернигов/р-н.

Черкасская область→Черкассы/Золотоноша

Черкасская область→Канев/Киевщина.

Полтавщина→Черкащина|Киевщина

Полтавщина→Миргород/Лубны.

Полтавщина→Кировоградщина.

Сумщина→Черниговщина/Полтавщина.

Кировоградщина→Черкащина.

Кровоградщина→Новоукраинка.

Днепропетровщ→Кировоградщина.

Запорожье→Днепропетровщина.

Черное море→Одесса.

Также сообщалось, что в Полтавской области раздавались взрывы.

Кроме того, враг наносит серьезный удар дронами по Одессе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.