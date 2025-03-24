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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога в полночь 24 марта / Фото: ТСН.ua

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Киеве в ночь на 24 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

"Внимание! Г.Кропивницкий, г.Запорожье, г.Киев. Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА", — предупредили Воздушные силы Украины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:06 / ©
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:06

По информации мониторинговых каналов, угроза от "Шахедов" пока выглядит (по состоянию на 00:01):

  • Киевщина→Житомирщина.
  • Киевщина→Белая Церковь/р-н.
  • Киевщина→Борисполь/Обухов/Киев
  • Черниговщина→Нежин/Киевщина.
  • Черкасская область→Драбов/Киевщина.
  • Полтавщина→Лубны/Черкасщина.
  • Полтавщина→Полтава/Миргород.
  • Сумщина→Конотоп/Черниговщина.
  • Сумщина→Ромны/Полтавщина.
  • Кировоградщина→Кропивницкий.
  • Запорожская обл→Запорожье.

Напомним, что в последние дни Россия выбирает отдельно взятый город и направляет туда много "Шахедов". За последние дни среди других под вражеские атаки попали Кропивницкий, Одесса, Запорожье и Киев.

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