В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Киеве в ночь на 24 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

"Внимание! Г.Кропивницкий, г.Запорожье, г.Киев. Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА", — предупредили Воздушные силы Украины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:06

По информации мониторинговых каналов, угроза от "Шахедов" пока выглядит (по состоянию на 00:01):

Киевщина→Житомирщина.

Киевщина→Белая Церковь/р-н.

Киевщина→Борисполь/Обухов/Киев

Черниговщина→Нежин/Киевщина.

Черкасская область→Драбов/Киевщина.

Полтавщина→Лубны/Черкасщина.

Полтавщина→Полтава/Миргород.

Сумщина→Конотоп/Черниговщина.

Сумщина→Ромны/Полтавщина.

Кировоградщина→Кропивницкий.

Запорожская обл→Запорожье.

Напомним, что в последние дни Россия выбирает отдельно взятый город и направляет туда много "Шахедов". За последние дни среди других под вражеские атаки попали Кропивницкий, Одесса, Запорожье и Киев.

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