В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве в ночь на 24 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.
"Внимание! Г.Кропивницкий, г.Запорожье, г.Киев. Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА", — предупредили Воздушные силы Украины.
По информации мониторинговых каналов, угроза от "Шахедов" пока выглядит (по состоянию на 00:01):
- Киевщина→Житомирщина.
- Киевщина→Белая Церковь/р-н.
- Киевщина→Борисполь/Обухов/Киев
- Черниговщина→Нежин/Киевщина.
- Черкасская область→Драбов/Киевщина.
- Полтавщина→Лубны/Черкасщина.
- Полтавщина→Полтава/Миргород.
- Сумщина→Конотоп/Черниговщина.
- Сумщина→Ромны/Полтавщина.
- Кировоградщина→Кропивницкий.
- Запорожская обл→Запорожье.
Напомним, что в последние дни Россия выбирает отдельно взятый город и направляет туда много "Шахедов". За последние дни среди других под вражеские атаки попали Кропивницкий, Одесса, Запорожье и Киев.
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