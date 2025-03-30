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- Украина
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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве поздно вечером, 30 марта, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
Об этом передают Воздушные Силы ВСУ.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — предупредили в Воздушных Силах.
Кроме того, в Киевской области объявлена угроза от вражеских беспилотников.
«К Киеву приближаются враждебные БПЛА, есть также угроза применения баллистического вооружения. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги», — предупредил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар по Харькову, в результате которого два человека погибли.
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