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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2013
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

© ТСН.ua

В Киеве поздно вечером, 30 марта, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом передают Воздушные Силы ВСУ.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — предупредили в Воздушных Силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:29

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:29

Кроме того, в Киевской области объявлена угроза от вражеских беспилотников.

«К Киеву приближаются враждебные БПЛА, есть также угроза применения баллистического вооружения. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги», — предупредил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар по Харькову, в результате которого два человека погибли.

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Дата публикации
Количество просмотров
2013
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