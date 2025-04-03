В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога в полночь 4 апреля / © ТСН.ua

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В Киеве в ночь на 4 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:33

Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны представляют особую угрозу для Чернигова, Киева и Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко в 23:41 сообщил, что в столице работают силы ПВО. Других деталей он не уточнил.

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Напомним, что взрывы также прогремели в Запорожье.

Кроме того, поздно вечером 3 апреля взрывы прогремели в Харькове . В результате атаки пострадали 29 человек, среди них один ребенок. Известно об одном погибшем.