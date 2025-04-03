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- Украина
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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве в ночь на 4 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.
Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны представляют особую угрозу для Чернигова, Киева и Киевской области.
Мэр Киева Виталий Кличко в 23:41 сообщил, что в столице работают силы ПВО. Других деталей он не уточнил.
Напомним, что взрывы также прогремели в Запорожье.
Кроме того, поздно вечером 3 апреля взрывы прогремели в Харькове . В результате атаки пострадали 29 человек, среди них один ребенок. Известно об одном погибшем.