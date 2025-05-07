- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1582
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит
В Киеве и ряде областей включили сирены из-за угрозы баллистического удара.
В Киеве вечером 7 мая в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы от баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», —сообщили в Воздушных силах.
В мониторинговых чатах уточнили, что речь идет о пусках баллистики из Курщины.
Кроме того, Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.
Напомним, что сегодня вечером около 17.00 в Киеве уже объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.
Кроме того, РФ нанесла массированный удар по Украине в ночь на 7 мая. В частности, в Киеве в результате атаки погибли два человека — мать и сын.
Еще 8 человек пострадали. Среди пострадавших — четверо детей.