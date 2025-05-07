В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога 7 мая / © ТСН.ua

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В Киеве вечером 7 мая в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы от баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», —сообщили в Воздушных силах.

В мониторинговых чатах уточнили, что речь идет о пусках баллистики из Курщины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 7 мая

Кроме того, Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.

Напомним, что сегодня вечером около 17.00 в Киеве уже объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.

Кроме того, РФ нанесла массированный удар по Украине в ночь на 7 мая. В частности, в Киеве в результате атаки погибли два человека — мать и сын.

Еще 8 человек пострадали. Среди пострадавших — четверо детей.

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