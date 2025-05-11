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- Украина
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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит
В Киеве и большинстве областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве вечером, 11 мая, объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеской баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!» —сообщили Воздушные силы.
Напомним, что сегодня в Киеве и ряде областей уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.