ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
787
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с северо-востока. Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 27 мая

Воздушная тревога вечером 27 мая / © ТСН.ua

В Киеве вечером 27 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — сообщили в Воздушных силах.

Сирены звучат на большинстве территории Украины, кроме западного региона и пока еще трех южных областей.

Воздушная тревога по состоянию на 27 мая 20:06

Воздушная тревога по состоянию на 27 мая 20:06

Тем временем мониторинговые чаты пишут о взрывах на Черниговщине. Перед этим Воздушные силы предупреждали, что через Черниговщину пролетает вражеская ракета.

Ранее представительный Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о тактике РФ во время атак БПЛА на Украину.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie