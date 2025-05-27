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- Украина
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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с северо-востока. Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве вечером 27 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — сообщили в Воздушных силах.
Сирены звучат на большинстве территории Украины, кроме западного региона и пока еще трех южных областей.
Тем временем мониторинговые чаты пишут о взрывах на Черниговщине. Перед этим Воздушные силы предупреждали, что через Черниговщину пролетает вражеская ракета.
Ранее представительный Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о тактике РФ во время атак БПЛА на Украину.