В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога вечером 27 мая / © ТСН.ua

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В Киеве вечером 27 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — сообщили в Воздушных силах.

Сирены звучат на большинстве территории Украины, кроме западного региона и пока еще трех южных областей.

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Воздушная тревога по состоянию на 27 мая 20:06

Тем временем мониторинговые чаты пишут о взрывах на Черниговщине. Перед этим Воздушные силы предупреждали, что через Черниговщину пролетает вражеская ракета.

Ранее представительный Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о тактике РФ во время атак БПЛА на Украину.