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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 1 июня

Воздушная тревога вечером 1 июня

В Киеве вечером 1 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — сообщили в Воздушных силах.

Сирены раздаются на большинстве территории Украины, кроме западного региона и пока еще трех южных областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:28

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:28

В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Курщины.

Напомним, что сегодня утром в Украине уже объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.

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