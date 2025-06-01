В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога вечером 1 июня

Реклама

В Киеве вечером 1 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — сообщили в Воздушных силах.

Сирены раздаются на большинстве территории Украины, кроме западного региона и пока еще трех южных областей.

Реклама

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:28

В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Курщины.

Напомним, что сегодня утром в Украине уже объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.