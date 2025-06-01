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- Украина
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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве вечером 1 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — сообщили в Воздушных силах.
Сирены раздаются на большинстве территории Украины, кроме западного региона и пока еще трех южных областей.
В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Курщины.
Напомним, что сегодня утром в Украине уже объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.