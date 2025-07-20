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- Украина
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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».
В Киеве поздно вечером, 20 июля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.
Об этом сообщили Воздушные силы.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил, что вражеские БПЛА пролетают рядом с Киевом, поэтому может быть слышна работа ПВО.
По информации мониторинговых чатов, около 100 вражеских БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины и постоянно входят новые.
Движение вражеских дронов по состоянию на 23:04, по данным мониторинговых чатов:
Сумщина→Конотоп/Черниговщина.
Сумщина→Ромны/Полтавщина.
Сумщина→Липовая Долина/Полтавщина.
Сумщина→Кириковка/Харьковщина.
Черниговщина→Чернигов/р-н.
Черниговщина→Нежин/Киевщина.
Черниговщина→Прилуки/Киевщина.
Киевщина→Згуровка/Яготин.
Киевщина→Борисполь/Киев.
Полтавщина→Гадяч/р-н
Полтавщина→Решетиловка.
Полтавщина→Новые Санжары.
Днепропетровщина→Павлоград/Р-н.
Днепропетровщина→Самар/Днепр
Днепропетровщина→Синельниково/р-н.
Днепропетровщина→Каменское/р-н.
Днепропетровщина→Павлоград/Р-н.
Днепропетровщина→Кировоградщина.
Запорожье→Днепропетровщина.
Харьковщина→Близнецы/Днепропетровщина.
Харьковщина→Златополь/Сахновщина.
Харьковщина→Богодухов/Старый Мерчик.
Николаевщина→Нечаяне/Одесщина.
Николаевщина→Очаков/р-н.
Напомним, что немецкий генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.