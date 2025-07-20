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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 20 июля

Воздушная тревога вечером 20 июля

В Киеве поздно вечером, 20 июля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:57

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:57

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил, что вражеские БПЛА пролетают рядом с Киевом, поэтому может быть слышна работа ПВО.

По информации мониторинговых чатов, около 100 вражеских БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины и постоянно входят новые.

Движение вражеских дронов по состоянию на 23:04, по данным мониторинговых чатов:

  • Сумщина→Конотоп/Черниговщина.

  • Сумщина→Ромны/Полтавщина.

  • Сумщина→Липовая Долина/Полтавщина.

  • Сумщина→Кириковка/Харьковщина.

  • Черниговщина→Чернигов/р-н.

  • Черниговщина→Нежин/Киевщина.

  • Черниговщина→Прилуки/Киевщина.

  • Киевщина→Згуровка/Яготин.

  • Киевщина→Борисполь/Киев.

  • Полтавщина→Гадяч/р-н

  • Полтавщина→Решетиловка.

  • Полтавщина→Новые Санжары.

  • Днепропетровщина→Павлоград/Р-н.

  • Днепропетровщина→Самар/Днепр

  • Днепропетровщина→Синельниково/р-н.

  • Днепропетровщина→Каменское/р-н.

  • Днепропетровщина→Павлоград/Р-н.

  • Днепропетровщина→Кировоградщина.

  • Запорожье→Днепропетровщина.

  • Харьковщина→Близнецы/Днепропетровщина.

  • Харьковщина→Златополь/Сахновщина.

  • Харьковщина→Богодухов/Старый Мерчик.

  • Николаевщина→Нечаяне/Одесщина.

  • Николаевщина→Очаков/р-н.

Напомним, что немецкий генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.

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