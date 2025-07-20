В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога вечером 20 июля

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В Киеве поздно вечером, 20 июля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:57

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил, что вражеские БПЛА пролетают рядом с Киевом, поэтому может быть слышна работа ПВО.

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По информации мониторинговых чатов, около 100 вражеских БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины и постоянно входят новые.

Движение вражеских дронов по состоянию на 23:04, по данным мониторинговых чатов:

Сумщина→Конотоп/Черниговщина.

Сумщина→Ромны/Полтавщина.

Сумщина→Липовая Долина/Полтавщина.

Сумщина→Кириковка/Харьковщина.

Черниговщина→Чернигов/р-н.

Черниговщина→Нежин/Киевщина.

Черниговщина→Прилуки/Киевщина.

Киевщина→Згуровка/Яготин.

Киевщина→Борисполь/Киев.

Полтавщина→Гадяч/р-н

Полтавщина→Решетиловка.

Полтавщина→Новые Санжары.

Днепропетровщина→Павлоград/Р-н.

Днепропетровщина→Самар/Днепр

Днепропетровщина→Синельниково/р-н.

Днепропетровщина→Каменское/р-н.

Днепропетровщина→Павлоград/Р-н.

Днепропетровщина→Кировоградщина.

Запорожье→Днепропетровщина.

Харьковщина→Близнецы/Днепропетровщина.

Харьковщина→Златополь/Сахновщина.

Харьковщина→Богодухов/Старый Мерчик.

Николаевщина→Нечаяне/Одесщина.

Николаевщина→Очаков/р-н.

Напомним, что немецкий генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.