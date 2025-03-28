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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
736
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: где есть угроза

© ТСН.ua

В Киеве в ночь на 29 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:04

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:04

По информации мониторинговых каналов, угроза от «Шахедов» сейчас выглядит так (по состоянию на 23:04):

  • Киевщина→Житомирщина.

  • Киевщина→Вышгород/Бровары/Киев

  • Киевщина→Згуровка/Борисполь.

  • Черниговщина→Нежин/Киевщина.

  • Черниговщина→Чернигов/р-н.

  • Полтавщина→Черкасщина.

  • Полтавщина→Миргород/Лубны.

  • Полтавщина→Полтава/Кременчуг

  • Полтавская область→Днепропетровщина.

  • Сумщина→Конотоп/Черниговщина.

  • Сумщина→Лебедин/Полтавщина.

  • Сумщина→Суммы/р-н.

  • Кировоградщина→Черкащина.

  • Днепропетровщина→Каменское/г.

Направление может изменяться.

Кроме угрозы беспилотников, Воздушные силы предупредили о вражеских пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией Донецкой области и Сумщины.

Напомним, особенно жестокий удар сегодня вечером, 28 марта, россияне нанесли по Днепру. Соцсети переполнены ужасающими фото и видео из горящего города.

В результате атаки получили ранения по меньшей мере четыре человека.

Дата публикации
Количество просмотров
736
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