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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: где есть угроза
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве в ночь на 29 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.
По информации мониторинговых каналов, угроза от «Шахедов» сейчас выглядит так (по состоянию на 23:04):
Киевщина→Житомирщина.
Киевщина→Вышгород/Бровары/Киев
Киевщина→Згуровка/Борисполь.
Черниговщина→Нежин/Киевщина.
Черниговщина→Чернигов/р-н.
Полтавщина→Черкасщина.
Полтавщина→Миргород/Лубны.
Полтавщина→Полтава/Кременчуг
Полтавская область→Днепропетровщина.
Сумщина→Конотоп/Черниговщина.
Сумщина→Лебедин/Полтавщина.
Сумщина→Суммы/р-н.
Кировоградщина→Черкащина.
Днепропетровщина→Каменское/г.
Направление может изменяться.
Кроме угрозы беспилотников, Воздушные силы предупредили о вражеских пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией Донецкой области и Сумщины.
Напомним, особенно жестокий удар сегодня вечером, 28 марта, россияне нанесли по Днепру. Соцсети переполнены ужасающими фото и видео из горящего города.
В результате атаки получили ранения по меньшей мере четыре человека.