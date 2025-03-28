В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: где есть угроза

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В Киеве в ночь на 29 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:04

По информации мониторинговых каналов, угроза от «Шахедов» сейчас выглядит так (по состоянию на 23:04):

Киевщина→Житомирщина.

Киевщина→Вышгород/Бровары/Киев

Киевщина→Згуровка/Борисполь.

Черниговщина→Нежин/Киевщина.

Черниговщина→Чернигов/р-н.

Полтавщина→Черкасщина.

Полтавщина→Миргород/Лубны.

Полтавщина→Полтава/Кременчуг

Полтавская область→Днепропетровщина.

Сумщина→Конотоп/Черниговщина.

Сумщина→Лебедин/Полтавщина.

Сумщина→Суммы/р-н.

Кировоградщина→Черкащина.

Днепропетровщина→Каменское/г.

Направление может изменяться.

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Кроме угрозы беспилотников, Воздушные силы предупредили о вражеских пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией Донецкой области и Сумщины.

Напомним, особенно жестокий удар сегодня вечером, 28 марта, россияне нанесли по Днепру. Соцсети переполнены ужасающими фото и видео из горящего города.

В результате атаки получили ранения по меньшей мере четыре человека.